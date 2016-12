25 dicembre 2013 Meteo, arriva la tempesta di Natale L'intensa perturbazione proveniente dal Nord Atlantico, fra Natale e Santo Stefano porterà la pioggia su quasi tutta l'Italia, venti burrascosi su quasi tutti i mari e nevicate abbondanti sulle Alpi al di sopra di 800-1200 metri Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:30 - La tempesta di Natale, l'intensa perturbazione proveniente dal Nord Atlantico, fra Natale e Santo Stefano porterà la pioggia su quasi tutta l'Italia, con il rischio anche di veri e propri nubifragi al Nord e regioni tirreniche, venti burrascosi su quasi tutti i mari e nevicate abbondanti sulle Alpi al di sopra di 800-1200 metri. Le temperature invece rimarranno nella norma se non addirittura leggermente al di sopra della media del periodo.

Le previsioni per il giorno di Natale - Nuvole su tutta Italia, con piogge diffuse al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna settentrionale. Le piogge saranno anche di forte intensità su fascia prealpina, Liguria e alta Toscana, mentre sulle Alpi al di sopra di 900-1200 metri cadrà abbondante la neve.



Temperature quasi ovunque in leggero aumento e in generale piuttosto miti per la stagione. Venti forti dai quadranti meridionali, anche da 70-80 km/h su Tirreno e Mar Ligure.



Le previsioni per Santo Stefano - A Santo Stefano ancora molte nuvole sull'Italia con piogge al Nord, specie tra Lombardia e Nordest e gran parte del Centrosud con i fenomeni più intensi su Venezia, regioni tirreniche ed estremo Sud. Neve abbondante sulle Alpi orientali oltre 700-1100 metri.