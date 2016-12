22:40 - Venerdì il risveglio è stato davvero invernale al Nord, con minime di 3-4°C in Piemonte e neve che ha imbiancato le Alpi a quote basse, in particolare quelle comprese tra Lombardia e Alto Adige. Venerdì sera il nubifragio su Milano ha fatto registrare in città accumuli di 30 mm. Il fortissimo vento ha sradicato diversi alberi. Nel resto della Lombardia registrati picchi di 60-80 mm nella zona delle Prealpi e anche più di 100 mm nella zona di Varese.

Venerdì miglioramenti al Sud, instabile il Centrosud - Venerdì migliora al Nord con le ultime piogge questa mattina in Friuli Venezia Giulia: in generale sarà una giornata soleggiata. Le nubi si concentreranno al Centrosud dove comunque non mancheranno le schiarite: qualche pioggia interesserà Marche, Umbria, Lazio, Campania e Nord della Sicilia. Tra sera e notte si attenuano temporaneamente i fenomeni sulle regioni tirreniche del Centrosud mentre invece torna qualche pioggia al Nordovest e in Toscana con deboli nevicate sulle Alpi centro-occidentali oltre i 1100-1200 metri di quota. Ventoso per forti venti meridionali su ionio e basso Adriatico; venti moderati anche su Tirreno e Sardegna.



Crollo termico al Nord e clima estivo in Sicilia - Venerdì temperature massime in calo al Nord, valori al Centro intorno ai 20 gradi. Clima più caldo al Sud e in Sicilia con punte di 30 gradi nel nord dell’isola. Previsti 15°C di massima a Bergamo, Brescia,Torino. 16°C i gradi previsti a Milano e Piacenza. 18°C a Bologna. 19°C a Roma e Viterbo. Più caldo al Sud con 27°C a Bari, Lecce e Messina. 28°C a Palermo e Catania. Nella notte una nuova perturbazione (la nr. 3 di ottobre) riporterà qualche fenomeno al Nordovest e in Toscana per poi estendersi sabato mattina al Triveneto e a gran parte delle regioni del versante tirrenico; ci saranno ancora delle nevicate sulle Alpi oltre i 1000-1200 metri.



Weekend: inverno al Nord, estate al Sud - Sabato in tutto il Paese nuvolosità molto variabile e irregolare, che lascerà spazio al sole soprattutto in Sicilia. Precipitazioni più probabili al mattino e di nuovo dalla serata su Val d’Aosta, alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli, nevose sui rilievi tra 1000 e 1200 metri, in rialzo a fine giornata. Al mattino qualche locale piovasco anche tra Marche, Umbria e Lazio; nel corso della giornata locali rovesci o temporali su Campania, alta Calabria, Basilicata e Puglia centrale. Temperature massime in ulteriore aumento all’estremo Sud e nelle Isole, con punte anche sopra i 30 gradi in Sicilia, complici i venti di Scirocco. Clima invernale al Nordovest, con massime intorno ai 10-12 gradi. L’aria fredda proveniente dalla Groenlandia rimarrà intrappolata in Val Padana e, per effetto delle nubi, le temperature rimarranno davvero basse. Domenica sarà una giornata parzialmente nuvolosa al Nord, Toscana e Umbria ma senza piogge mentre sarà più soleggiata al Centrosud specie all’estremo Sud; nelle regioni meridionali in particolare sarà una domenica estiva con temperature tra 26 e 31 gradi.