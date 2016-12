Meteo, arriva il freddo: piogge e venti su gran parte d'Italia

11:34 - Quella di venerdì sarà una giornata critica a causa del maltempo causato da un nucleo di aria fredda proveniente dal Nord Europa diretto verso il Mediterraneo Occidentale. Il brusco calo delle temperature al Nord dà luogo a nevicate sulle Alpi, anche al di sotto dei 1000 metri in Piemonte. Piogge e rovesci su molte regioni d'Italia e di nuovo venti forti su tutti i mari.

Le previsioni per sabato 15 novembre - Sabato ancora un po' di maltempo al Sud e qualche pioggia al Centro, mentre il tempo migliorerà al Nord dove aumenteranno le temperature, con schiarite soprattutto in Lombardia, Nordest ed Emilia. Domenica basso rischio di piogge ovunque. Probabile fase di forte maltempo lunedì in Sardegna, martedì in gran parte della Penisola.



Sei regioni spazzate da forti piogge - Venerdì piogge e rovesci risparmieranno solo la Sardegna e fino al pomeriggio le coste liguri, toscane e gran parte dei litorali dall'Abruzzo alla Puglia. Le piogge più intense e insistenti sono previste in Veneto ed Emilia Romagna, a rischio di forti temporali Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Neve sulle Alpi, anche al di sotto dei 1000 metri in Piemonte, ma con quota neve in aumento nel pomeriggio.



In serata piogge sparse al Nordovest, in Emilia Romagna e al Centro, comprese le regioni adriatiche; temporali sulle zone ioniche.



Piemonte e Lombardia le regioni più fredde - Venerdì sarà una giornata fredda sulle regioni settentrionali a causa dell'arrivo di questa massa d'aria proveniente dal Nord Europa: le temperature massime non saliranno oltre i 10 gradi in Piemonte e Lombardia; temperature in calo anche nelle regioni tirreniche e Isole. Previsti solo 7°C a Torino, 10°C a Milano e 11°C a Bologna. 17°C a Firenze e Roma e ben 21°C a Bari.



Le previsioni per il weekend - Nel fine settimana il vortice responsabile del maltempo si sposterà verso la Spagna, centrandosi sulle Baleari, dove è atteso un brusco peggioramento. Sull'Italia avremo così una parziale tregua con le ultime piogge sabato e una situazione più tranquilla nella giornata di domenica.



Sabato tornerà un po' di sole tra la Lombardia e il Triveneto e sulla Sicilia occidentale, altrove continueranno nel complesso a prevalere le nuvole con alcuni rovesci tra Basilicata, Golfo di Taranto. Insistono le piogge e i temporali sulla Calabria. Locali piogge su medio Adriatico, coste tirreniche peninsulari, nordest della Sardegna. Temperature massime in rialzo su Nord, medio Tirreno e Isole. Venti moderati orientali su Adriatico e alto Ionio, di Tramontana in Liguria.



Domenica avremo qualche residua pioggia solo sull’alto Ionio, sarà una giornata nel complesso nuvolosa ma avremo anche ampie zone di sereno al Nord, in particolare sul Triveneto.



Le previsioni per la prossima settimana - A inizio settimana il vortice di bassa pressione tornerà sull'Italia e sarà rinvigorito dall'afflusso di aria fredda proveniente dal Nord Europa. Avremo quindi lunedì un peggioramento sulla Sardegna, dove sono attese forti piogge. Peggiorerà anche al Nordovest e sulle coste del Medio e alto Tirreno. Martedì il maltempo si estenderà a quasi tutta la Penisola, con venti forti e a tratti burrascosi e raffiche fino a 90-100 km/h. Da metà settimana poi è previsto anche un generale calo delle temperature.