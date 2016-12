Meteo, ancora sole e clima miteMa nuova perturbazione in agguato

11:44 - Tra giovedì e sabato grazie alla presenza dell’alta pressione di provenienza sub-tropicale il tempo sarà bello in gran parte d’Italia, caratterizzato anche da temperature piuttosto miti. Domenica invece aumenteranno le nuvole in molte zone del Centronord, con qualche pioggia al Nordovest, per l’avvicinarsi di una perturbazione (la numero 5 di ottobre) che poi lunedì farà piovere in gran parte del Nord e Toscana.

Giovedì al mattino cielo sereno - Nella mattinata di giovedì cielo quasi ovunque sereno o poco nuvoloso, con appena qualche nuvola in più su Alpi, Calabria e Sicilia; banchi di nebbia in dissolvimento in Valpadana Orientale e coste adriatiche. Nel pomeriggio bel tempo in tutta Italia. Nel corso della notte torneranno a formarsi le nebbie, per lo più a banchi, in Valpadana, coste dell’Alto Adriatico e valli del Centro. Temperature senza grandi variazioni e in generale al di sopra delle medie stagionali, con massime quasi ovunque comprese fra 18 e 24 gradi e qualche punta di 25-26 gradi all’estremo Sud. Ventoso al Sud e Isole per venti di Maestrale.



Venerdì bel tempo in tutta Italia - Venerdì cielo sereno in tutta Italia, a parte qualche nebbia nelle prime ore del giorno in Valpadana, coste adriatiche e valli del Centro. Temperature senza grandi variazioni, sempre miti. Venti in generale di debole intensità. Sabato qualche nuvola in più e qualche nebbia al Nord. Dal pomeriggio progressivo peggioramento a Nordovest. Venti di Scirocco al Sud. Domenica Piogge a Nordovest, più intense tra Levante ligure, Toscana e Emilia. Localmente potrebbero esserci anche temporali.



Piovoso inizio della settimana prossima - Anche nella giornata di lunedì avremo piogge al Nord, in Toscana e in Emilia-Romagna. Qualche nuvola in più anche al Centrosud.



Temperature restano sopra le medie - In questi giorni al Centronord le temperature massime raggiungono valori di 2-3 gradi superiori alle medie di stagione. Al Sud, invece, i venti di Maestrale lasciano le temperature nelle medie.