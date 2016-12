Meteo, ancora rovesci e temporali Rischio nubifragi al Nord e in Toscana

12:36 - Nuove piogge al Nordovest, in estensione anche al Nordest nella giornata di mercoledì, quando rovesci e temporali saranno anche intensi soprattutto su Alpi, Levante Ligure e Pianura Lombardo-Veneta. Il flusso delle umide correnti atlantiche al Nord renderà nuvolose e a tratti piovose anche le giornate di giovedì e venerdì. In gran parte del Centrosud e Isole invece il tempo nei prossimi giorni rimarrà per lo più bello e soleggiato.

Piogge al Nordovest, sole e clima estivo al Sud - Oggi molte nuvole al Nord e Toscana, con piogge sparse, in generale da deboli a moderate, su Nordovest, Friuli e Venezia Giulia. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello, con un po’ di nuvolosità innocua solo su Umbria e Marche. Nel corso del mattino nebbie a banchi lungo le coste adriatiche e nelle valli del Centro. Temperature massime in crescita nelle regioni centrali, senza grandi variazioni altrove, e comunque ancora al di sopra delle medie stagionali in tutta Italia. Venti dai quadranti meridionali, da deboli a moderati.



Mercoledì forti piogge al Nord - Mercoledì molte nubi al Nord, con piogge sparse al Nordovest, Alpi Orientali e pianure del Veneto, in estensione in serata anche al resto delle regioni settentrionali; rovesci e temporali saranno anche intensi su Alpi Centrali, Liguria, alta Toscana e Pianura Lombardo-Veneta. Temperature comunque quasi invariate, ancora decisamente miti.



Rischio nubifragi - Questa perturbazione è tipicamente autunnale ma l'aria fresca atlantica di questo fronte incontrerà al suolo una massa d’aria particolarmente mite. Da giorni abbiamo infatti temperature superiori alla media stagionale anche fino a 5-6°C: ciò potrebbe generare un forte contrasto e si potrebbero verificare temporali violenti. Lo zero termico inoltre si trova a oltre 3000-3500 metri di quota. La pioggia che cadrà sui rilievi quindi non si trasformerà in neve ma verrà immediatamente veicolata verso i corsi d’acqua, andando ad ingrossare ulteriormente i bacini idrici.



Soffieranno inoltre forti venti di Scirocco che, impattando sulle montagne, genereranno l’effetto Stau, in particolare in Liguria, ma anche su buona parte dei settori alpini. Le montagne tendono a “bloccare” l’aria umida imponendo ad essa una barriera fisica difficile da superare. Questo costringe l’aria umida a salire per superare l’ostacolo montuoso determinando una forte persistenza delle precipitazioni che in alcuni casi raggiungono accumuli notevoli. Ecco le zone a rischio nubifragi, con accumuli di pioggia superiori ai 50 mm: Alto Piemonte, alta Lombardia, Liguria centro-orientale (da Genova a La Spezia), alta Toscana (Lunigiana e Garfagnana) ma anche Emilia e Veneto.



Tendenza - Giovedì avremo ancora il rischio di piogge anche intense al Nordest e sulle regioni centrali, in particolare su Friuli, Emilia Romagna, Toscana, Umbria alto Lazio e Marche. Anche in queste zone lo scontro tra l’aria mite al suolo e l’aria più fresca in quota genererà forti temporali. Il Nordovest vedrà molte nubi ma senza piogge e in serata la perturbazione si sposterà verso Sud, ma senza effetti. Da venerdì rimonterà l’alta pressione di matrice nordafricana e porterà una stabilizzazione del tempo. Attenzione però alle nebbie e alle nubi basse che limiteranno la visibilità sulle pianure del Nord. Al Sud il clima continuerà ad essere estivo, con punte vicine ai 30°C in Puglia e Calabria.