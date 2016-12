Meteo, ancora rovesci al Centrosud Temperature in calo al Nord

10:44 - Tempo ancora instabile, in arrivo un vortice di aria fredda - Il vortice di bassa pressione e di maltempo che sta insistendo da giorni sulla Penisola influenzerà ancora il clima del Centrosud. Giovedì ci sarà un nuovo peggioramento per l'avvicinarsi di un vortice di aria molto fredda che, proveniente dal Nord Europa, caratterizzerà il tempo sull'Italia fino a sabato, portando tra l'altro un brusco calo delle temperature.

Mercoledì piogge e temporali al Centrosud - Mercoledì al mattino nuvole quasi ovunque, con piogge sparse, per lo più deboli, su Alpi Orientali, Pianura Lombardo-Veneta, Emilia, Lazio, Abruzzo e Campania; qualche nebbia nelle valli del Centro. Al pomeriggio piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia. Venti da deboli a moderati.



Temperature in rialzo al Nord, venerdì brusco calo - Temperature massime in lieve calo al Sud e Isole, in leggero rialzo al Nord, quasi dappertutto comprese fra 18 e 24 gradi, con qualche punta di 25-26 gradi solo in Calabria e nelle Isole. Previsti 26°C a Catania, che sarà la città più calda mercoledì.



Giovedì in arrivo dal Nord Europa la "goccia fredda"- Giovedì in prevalenza bello lungo il Medio Adriatico e all'estremo Sud, nuvole altrove: piogge diffuse al Nordest, Lombardia e Levante Ligure, anche intense sul Triveneto; qualche acquazzone anche su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sicilia. Temperature in calo nelle regioni settentrionali a causa della massa d'aria artica proveniente dalla Groenlandia che si addosserà sulle Alpi, provocando nevicate fino ai 1000 metri.



A fine settimana freddo intenso al Nord e caldo al Sud - Nel weekend al Nord si registrerà un freddo molto al di sotto delle medie stagionali.In contemporanea il Sud farà i conti con una risalita di aria sub-tropicale che riporterà un clima dal sapore quasi estivo, con temperature vicine ai 30°C su Sicilia, Calabria e Puglia. Piogge al Centro.