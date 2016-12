Meteo, ancora piogge e nuvole al Nord Tempo variabile al Centrosud

14:22 - L’intensa perturbazione che ha attraversato la Penisola nel fine settimana porterà ancora piogge localmente forti e insistenti in alcune zone del Sud e sulle pianure del Nord lasciando sull'Italia un vortice di bassa pressione, che determinerà instabilità dovunque fino a mercoledì.

Nuvole e pioggia al Nord, schiarite intermittenti al Centrosud - Il tempo sarà grigio e piovoso al nord, specialmente nelle zone di pianura, dove le precipitazioni tenderanno a insistere per gran parte della giornata. Sulle regioni ioniche saranno possibili ancora rovesci localmente forti sul Salento, in via di attenuazione verso sera. Le altre zone del Paese saranno caratterizzate da estrema variabilità con un’alternanza di nubi e schiarite e ancora la possibilità di qualche pioggia o rovescio intermittente nel pomeriggio al Centro.



Temperature senza notevoli variazioni con valori massimi tra 15 e 18 gradi al Nord, fino a 22 gradi al Centro, fino a 24, 25 gradi al Sud e sulle Isole. Sono previsti 15 gradi a Cuneo, 16 gradi a Brescia, Bologna, Piacenza, 17 a Bergamo, Milano, Novara, Torino, Treviso, Trieste, Venezia, 18 ad Aosta, Rimini, Udine, Verona, 19 ad Ancona e Trento, 20 a Genova, Imperia, Bolzano, Perugia, Brindisi, 21 a Campobasso, Firenze, L’Aquila, Viterbo, Pisa, Alghero, 22 a Rieti, Lecce, Potenza, Taranto, Olbia, Sassari, 23 gradi per Pescara, Roma, Bari, Trapani, 24 gradi per Brindisi, Catanzaro, Napoli, Cagliari, 25 gradi per Lamezia, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo. Ancora ventoso su Alto Adriatico e Ionio con mare agitato nel Canale d’Otranto.



Martedì cielo nuvoloso su gran parte dell'Italia - Martedì prevalenza di nuvole su gran parte del Paese. Al mattino rovesci sul settore ionico, nel Lazio e qualche pioggia sull’alto Adriatico; nel pomeriggio tempo di nuovo instabile al Centro. Temperature in lieve rialzo al Nord, in lieve calo al Centrosud.



Da mercoledì Italia divisa in due - Nella seconda parte della settimana sembra configurarsi una situazione che spezzerà l’Italia in due parti: il Nord verrà temporaneamente coinvolto in una circolazione quasi invernale con temperature decisamente basse e localmente si farà vedere la neve sulle Alpi, anche sotto i 1000 metri, mentre il Sud farà i conti con una risalita di aria calda tropicale che riporterà un clima quasi estivo.



Giovedì un intenso fronte di aria fredda arriverà sul Nord Italia, specialmente nel pomeriggio, quando avremo piogge abbondanti sui tratti alpini e prealpini centro-orientali. Nella notte tra giovedì e venerdì sono previste nevicate sulle Alpi fino a 800/1000 metri, specie sui settori di confine.



Da venerdì il clima sarà decisamente più fresco al Nord e marginalmente anche al Centro. Il tempo resterà ancora variabile ma con prevalenza di schiarite.