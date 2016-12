Meteo, ancora piogge a tratti intense Ma nel weekend il tempo migliorerà

10:24 - La perturbazione numero 6 di ottobre prima di abbandonare definitivamente la nostra Penisola porterà ancora piogge sparse, a tratti anche intense, in alcune zone del Nordest e delle regioni centrali tirreniche. Situazione più tranquilla invece tra sabato e domenica grazie al ritorno dell'alta pressione che terrà lontane le perturbazioni e garantirà prevalenza di tempo bello al Centrosud, mentre al Nord le nuvole saranno innocue con assenza di piogge.

Giovedì - Ancora prevalenza di tempo bello al Sud dove qualche nuvola arriverà solo alla fine della giornata. Nuvole invece sul resto d’Italia, con piogge sparse su Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. In serata il tempo tenderà a migliorare. Piogge a tratti intense sono previste in Friuli, alto Veneto, Toscana, Romagna, alto Lazio e Umbria.



Venerdì - Ancora molte nuvole al Nord, ma in generale senza piogge. Un po’ di nubi alternate a sprazzi di tempo bello anche su Toscana, Umbria, Marche, Lazio; in prevalenza sereno o poco nuvoloso invece sul resto d’Italia. Rischio di nebbia al mattino tra Umbria e Lazio e sul Medio Adriatico; nella notte in molte pianure del Nord, nelle valli interne del Centro e lungo l’Adriatico. Temperature stazionarie o in leggero aumento, sempre al di sopra delle medie stagionali.



Weekend - Da venerdì e per tutto il weekend si andrà incontro a un periodo un po' più tranquillo anche nelle regioni settentrionali: l'alta pressione tenderà a rinforzarsi su tutta la nostra Penisola. Il tempo quindi sarà più stabile anche se al Nord e in buona parte del Centro tenderanno a formarsi le nebbie che renderanno le giornate uggiose. Nelle regioni settentrionali sarà meno soleggiato oltre che per le nebbie anche per l’insistenza di nubi basse. Le temperature si manterranno al di sopra delle medie stagionali da Nord a Sud. Tra venerdì e sabato, per una nuova intensificazione dei venti di Scirocco, sulla Sardegna occidentale si potranno di nuovo raggiungere punte di 27-28 gradi.