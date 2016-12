Meteo, ancora nubi e pioggia sull'Italia

10:51 - Ancora 48 ore all’insegna di nubi e qualche pioggia. Martedì nuvole in gran parte d’Italia, ma con poche piogge, a causa del flusso umido atlantico. In serata tempo in peggioramento al Nord e regioni tirreniche per l’avvicinarsi di una perturbazione che porterà mercoledì nubi e piogge sparse soprattutto al Sud e regioni centrali adriatiche. Da giovedì a domenica il ritorno dell’alta pressione garantirà prevalenza di tempo bello.

Martedì sole al Sud, cielo grigio sul resto del Paese - Martedì al mattino prevalenza di tempo bello al Sud, nuvole invece sul resto d’Italia: qualche piovasco nelle zone interne del Centro, nebbie a banchi invece sulla Valpadana Centrale e Orientale. Nel pomeriggio nuvole in graduale aumento anche al Sud: deboli piogge su Alpi Occidentali, Liguria e Lazio. In serata piogge sparse, da deboli a moderate, su Alpi e Triveneto; qualche acquazzone o temporale su Levante Ligure, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna. Moderati venti occidentali sulla Sardegna.



Temperature: autunno al Nord, punte di 30°C in Sicilia - Temperature massime senza grandi variazioni: massime in generale fra 16 e 24 gradi al Centronord e tra 24 e 28 al Sud e Isole, con punte che sfioreranno i 30 gradi in Sicilia.



Mercoledì sole al Nord, piogge al Sud - Mercoledì prevalenza di tempo bello al Nord, con punte di 20°C. Graduali schiarite anche su Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Sardegna. Molte nuvole e piogge sparse sul resto d’Italia, con qualche temporale soprattutto su Puglia e Calabria. Attenzione ai venti di Maestrale che soffieranno in modo sostenuto al Centrosud: raffiche anche oltre i 50km/h in particolare su regioni tirreniche, Isole e medio basso Adriatico.



Da giovedì a domenica con l'alta pressione arriva l'ottobrata - Nella seconda parte della settimana tornerà protagonista l’alta pressione delle Azzorre, che garantirà prevalenza di tempo bello e stabile. Da giovedì il sole splenderà da Nord a Sud, con temperature in crescita e sopra la media. Domenica, solo nella seconda parte del giorno, nubi in aumento al Nordovest e Toscana per l’arrivo di una perturbazione atlantica, che poi nella giornata di lunedì porterà un peggioramento sul Paese. Si tratterà comunque di una perturbazione non molto intensa: è ancora scongiurato quindi il rischio di piogge intense o di nubifragi.