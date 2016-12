Tgcom24 >

Meteo, altra giornata nel girone invernale Freddo e sole su tutta la Penisola 26 novembre 2013

09:01 - "Quella di oggi sarà un’altra giornata all'insegna del sole e del freddo in gran parte del Paese. L'instabilità continuerà a riguardare soprattutto l’Adriatico e le zone tra Calabria e Sicilia – spiega il meteorologo Andrea Giuliacci - I termometri scenderanno ancora, complici i venti freddi che stanno sferzando il nostro Paese. Nella giornata di domani il tempo non cambierà di molto poi fra giovedì e venerdì, grazie all'esaurirsi delle gelide correnti artiche, godremo di un graduale miglioramento del tempo accompagnato da un generale rialzo delle temperature".

Quindi oggi nuvole su regioni centrali adriatiche e Sud Italia, con piogge sparse su Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria Meridionale, mentre nelle zone interne di queste regioni cadrà la neve, fino a fondo valle in Abruzzo e Molise, oltre 300- 500 metri in Puglia, al di sopra di 700- 800 metri in Calabria; bello nel resto d'Italia. Temperature ovunque in calo: massime non oltre i 10 gradi in più dell’80% del territorio, con il freddo accentuato dal vento. Venti forti dai quadranti settentrionali in tutto il Centrosud e Isole. Mercoledì ancora molte nuvole e nevicate fino a quote molto basse, a tratti anche lungo le coste, su Marche, Abruzzo e Molise; cielo nuvoloso anche al Sud con piogge isolate su Puglia, Calabria e Sicilia e qualche fiocco di neve sui rilievi di queste regioni fino a quote collinari. Ancora ventoso, ma con venti in attenuazione. Temperature quasi invariate: qualche gelata mattutina al Nord. Giovedì Freddo e vento in generale attenuazione. Ancora nuvole su Adriatico, Sud e Isole. Qualche isolato rovescio su Sardegna orientale e Sicilia.



TERMOMETRO SCENDE SOTTO LO ZERO Questa mattina ci sono state delle gelate al Nord. In molte località si sono registrati valori al di sotto dello zero. Registrati -5 gradi ad Aosta, -4 a Genova , -2 a Milano, -3 a Campobasso, -1 a Viterbo. Nel pomeriggio anche le massime saranno in calo.



PIU' FREDDO CON IL WIND CHILL Tra martedì e mercoledì patiremo il freddo non solo per le temperature basse ma anche per l'effetto wind chill; i forti venti infatti faranno percepire al nostro corpo valori ancora più bassi.