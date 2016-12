Meteo, al Nord ritorna il soleE al Sud continua la "seconda estate"

10:11 - "Nei prossimi giorni vivremo una situazione molto più tranquilla in tutto il Paese": ad affermarlo è Flavio Galbiati, meteorologo del Centro Epson Meteo. "Il Centronord si lascia alle spalle i nubifragi dei giorni scorsi - sottolinea l'esperto-. L'alta pressione, che finora era presente al Sud e in parte del Centro, tornerà ad espandersi anche verso il Nord". Sulle regioni meridionali continuerà a splendere il sole e il clima resterà mite.

"Più a Nord, invece- conclude il meteorologo-, se da un lato non avremo più piogge, dall'altro diverranno protagoniste le nebbie e gli strati nuvolosi bassi che daranno origine a giornate un po' grigie, ma con clima non particolarmente freddo".



Le previsioni per venerdì - Oggi nubi a tratti compatte su gran parte del Nord e regioni centrali tirreniche, con sporadiche deboli precipitazioni, perlopiù al mattino, sulla Liguria centrale. Nelle altre zone le schiarite si manterranno molto più ampie e tenderanno a estendersi anche a Toscana e Lazio durante il pomeriggio. Attenzione alle nebbie, soprattutto tra Veneto ed Emilia Romagna, sulle lungo le coste del medio Adriatico e nelle valli del Centro, in dissolvimento a metà mattina, ma di ritorno nella notte maggiormente diffuse e fitte. Temperature di nuovo oltre la media sia nei valori minimi, sia in quelli massimi, con punte intorno a 18, 21 gradi al Nord, 20, 24 al Centro, 23, 27 al Sud e sulle isole maggiori.



Temperature sopra le medie - Alle 7.00 di questa mattina si sono registrate temperature minime di molti gradi sopra le medie al Centronord: addirittura 8-9 gradi sopra la norma. Ad esempio, 15 gradi a Milano e 16 gradi a Bologna (+ 7 gradi rispetto alle medie), 14 gradi a Bolzano (+ 9 gradi rispetto alla norma), 18 gradi a Firenze (+ 8 gradi rispetto alle medie), 15 gradi a Roma (+ 5 gradi rispetto alla norma).



Notte di nebbia - Nella notte tra venerdì e sabato le nebbie interesseranno soprattutto la Pianura Padana orientale (quindi Lombardia orientale, Veneto ed Emilia Romagna), le coste e le valli del Centro, l'alta Campania e parte della Puglia. Qualche nebbia possibile anche in Piemonte. Si consiglia dunque di prestare la massima attenzione.



Le previsioni per sabato - Quella di domani sarà una mattinata con cielo grigio e nebbioso al Nord ma senza precipitazioni di rilievo. In particolare, nelle prime ore del giorno, le nebbie interesseranno Lombardia orientale, Veneto, Emilia Romagna, ma anche coste e valli del Centro, alta Campania e parte della Puglia: qualche nebbia comparirà sul Piemonte. Nel pomeriggio queste nebbie si dissolveranno quasi dappertutto tranne che sul basso Veneto e l'Emilia: al Nord le nubi tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. Prevalenza di tempo bello al Centrosud e sulle Isole. In serata le nebbie torneranno a interessare le zone sopra citate. Temperature massime per lo più stazionarie (al più, un aumento di 1-2 gradi al Nordovest), clima ovunque decisamente mite.



Le previsioni per domenica - Sarà una domenica uggiosa al Nord, con nubi piuttosto compatte, cielo grigio e nebbioso ma senza piogge di rilievo. Qualche pioviggine probabile soltanto sulla Liguria centrale e all'estremo Nordest. Nebbie nelle ore più fredde del giorno sulla Pianura Padana, sulle valli e coste del Centro, su alta Campania e parte della Puglia. Prevalenza di tempo bello al Centrosud e sulle Isole. Temperature massime stazionarie, clima ovunque sempre mite.



La tendenza per la prossima settimana - Lunedì avremo ancora tempo grigio e talora nebbioso al Nord, prevalenza di bel tempo al Centrosud e sulle Isole. Tra martedì e mercoledì, invece, il passaggio di una nuova perturbazione avrà come effetto principale un sensibile calo delle temperature: terminerà dunque questa parentesi di clima mite con temperature tipiche di fine settembre, e i valori si riporteranno in tal modo vicino alla norma del periodo.