Melissa Favero, da miss a soldatessa 20 ottobre 2013 Melissa Favero, da miss a soldatessa Il senso patriottico ha cambiato completamente il suo destino: a soli 24 anni, la giovane di Onè (Treviso) è uno dei militari italiani impegnati nella missione Unifil delle Nazioni Unite, nel sud del Libano

11:27 - Prima il diploma in commercio estero ed un lavoro come impiegata, poi qualche concorso come miss. Ma Melissa Favero, giovane 24enne di Onè, in provincia di Treviso, ha stravolto tutto e ha scelto quale sarà il suo futuro: diventare un soldato. "L'idea di intraprendere la carriera militare - ha raccontato la ragazza alla "Tribuna di Treviso"- è nata quando ero bambina, e mi recavo spesso col nonno e mio padre sui luoghi sacri del Monte Grappa: lì è nata la mia passione per la divisa e i suoi valori, ascoltando i racconti dei coraggiosi soldati che avevano donato la vita per la Patria".

Tra le sue esperienze, c'è già una spedizione in Libano con l'Onu, e Melissa ha spiegato di aver "sempre desiderato partecipare ad una missione di pace". "Quando pattugliando le strade libanesi, vedo i sorrisi nel volto della gente - ha concluso la giovane - capisco l'importanza di ciò che stiamo facendo: la popolazione percepisce sicurezza nel vederci, e questo mi offre uno stimolo per continuare il mio compito qui".