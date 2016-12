09:55 - E' attesa per oggi la sentenza d'Appello per l'omicidio di Melania Rea, uccisa con 35 coltellate il 18 aprile 2011. Il collegio, presieduto dal presidente Luigi Catelli, stamani ascolterà le repliche e poi si chiuderà in camera di consiglio per dar vita comunque a una decisione: se confermare o meno la condanna all'ergastolo per Salvatore Parolisi, come chiesto dal procuratore generale, Romolo Como, o dare il via all'esame di nuove perizie.