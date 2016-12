Marò, stasera alle 21 parte una "Tweet storm" per chiederne la liberazione

10:46 - Una vera e propria tempesta di Tweet si “abbatterà” questa sera a partire dalle ore 21.00: il popolo di Twitter, infatti, chiederà il rientro dei marò pugliesi Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, trattenuti in India da oltre 600 giorni, con l’accusa di aver ucciso due pescatori del posto scambiandoli per pirati.

La comunità dei sostenitori dei fucilieri del battaglione San Marco si sta organizzando da giorni sul web per chiedere oggi, in occasione della festa dell’unità nazionale e delle forze armate, la “liberazione dei nostri due fratelli leoni” che “l’Italia ha dimenticato”. Ogni utente si collegherà su Twitter esprimendo un pensiero sui due Marò, con gli hastag “nondimentichiamoli”, “liberi subito”, “italiaalzalavoce” e “marò”.

All’iniziativa si è unito anche il presidente della Commissione Difesa alla Camera, Elio Vito, che questa mattina ha twittato: “Oggi Giornata delle Forze Armate. Un saluto ai nostri militari all’estero e in Patria. Alle 21 un tweet per i nostri Marò ancora in India”.