20:15 - Una coppia di 31 e 38 anni di Bagnacavallo, nel Ravennate, è stata arrestata per detenzione di droga. In casa i due avevano circa 17 chili di marijuana: la maggior parte era stesa sui fili ad essiccare come si fa con i panni bagnati, altra era già stata confezionata. Sono inoltre stati sequestrati una ventina di grammi di semi di canapa, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.