Mare Nostrum, sequestrata nave madre: presi 16 scafisti

11:19 - Individuati e fermati dalla Marina militare italiana 16 scafisti a largo di Capo Passero, in provincia di Siracusa. Grazie ad un'accurata sorveglianza della zona, effettuata anche con un sommergibile, i militari hanno individuato la nave "madre" sulla quale si trovavano. L'imbarcazione è stata sequestrata. Nel corso dell'operazione soccorsi circa 250 immigrati, trovati su un'altra imbarcazione rilasciata appunto dalla nave "madre".

Il ministro della Difesa Mario Mauro, che ha seguito personalmente tutte le fasi dell'operazione, "si congratula con la Marina Militare per l'eccellente risultato conseguito". "La tempestivià dell'intervento è stata provvidenziale - ha sottolineato il ministro - perché' le condizioni del mare previste sono in forte peggioramento ed il barcone dei migranti, che era in condizioni di galleggiamento precarie ed imbarcava acqua, sarebbe certamente affondato".