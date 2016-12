Maradona: "Non volevo offendere"

19:58 - Diego Armando Maradona ha definito "un malinteso" quanto accaduto durante il suo intervento a "Che tempo che fa" con il gesto dell'ombrello indirizzato al fisco italiano. "Mi spiace", ha spiegato, per "un gesto genuinamente popolare ma senza cattiveria". "Non è mai stata mia intenzione offendere nessuno, neppure il fisco", ha aggiunto, sottolineando: "Non sono mai fuggito e non cerco sconti da Equitalia ma ho un legale perché voglio solo giustizia".

"Il mio domenica era solo un gesto liberatorio in una trasmissione divertente e dimostrerò la verità anche con un libro in tutto il mondo", scrive Maradona in un un sms inviato al suo legale Angelo Pisani. E aggiunge: "Non ho agito come calciatore dribblando la questione Equitalia ma, come fanno tutti gli italiani, ho dato mandato ad un avvocato".



Nel messaggio, el Pibe si dice anche dispiaciuto "di aver urtato la sensibilità dei massimi organi del parlamento" e si augura "che gli stessi parlamentari comprendano l'umore di un uomo che riceve una multa di 40 milioni e viene trattato da criminale e alle accuse risponde con un gesto genuinamente popolare ma senza cattiveria. E poi ci sono 39 milioni di motivi per giustificare un gesto". "Sono molto triste e dispiaciuto - scrive ancora Maradona - che qualcuno abbia pensato che io volevo colpire gli italiani. Ti giuro che voglio tanto bene a tutti gli Italiani e che mai ho pensato di offendere loro e neppure il fisco".