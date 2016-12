Maltempo, danni in diverse regioni

11:00 - Il maltempo sta creando danni e disagi in diverse parti d'Italia. Allerta della protezione civile per la piena del fiume Reno, in nove comuni del Bolognese. A Savona il fiume Bormida è esondato a Dego e a Piana Crixia creando allarme tra gli abitanti della zona, ma senza procurare danni alle persone. L'Alta Valcellina (Pordenone) è quasi isolata: dalle 4 la strada regionale 251 è stata interrotta per lo straripamento del torrente Varma.