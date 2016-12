Maltempo, 25% dei Comuni a rischio

16:40 - "Sulla carta il 25% dei Comuni non ha uno straccio di piano di Protezione civile. La metà degli altri vorrei vederli, ma non ho la possibilità di farlo". Lo dice il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, aggiungendo: "Quindi gradirei che si facessero meno feste di piazza e più programmi di emergenza". "I sindaci devono mettere in piedi tutte le iniziative del loro piano, le accuse di procurato allarme al limite me le prendo io", spiega.