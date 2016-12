00:35 - Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato in un annesso agricolo a Azzano, una località del Comune di Seravezza, in Alta Versilia. Il corpo di Pietro Tarabella, 64 anni, è stato recuperato dagli stessi familiari. Nel locale sarebbero state trovate anche alcune taniche di carburante, ma non è ancora chiaro cosa possa essere accaduto.