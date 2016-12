Londra, dopo Joele un altro ragazzo picchiato a sangue

19:06 - All'indomani della terribile notizia della morte di Joele Leotta, a Londra un altro giovane è stato vittima di una terribile aggressione. Si tratta di un ragazzo americano di 22 anni arrivato da pochissimo in Gran Bretagna, Francesco Hounye, che camminava a Whitechapel, quartiere nell'est della capitale.



Secondo il Times, sarebbe stato aggredito perché stava bevendo una bottiglia di birra. I 5 assalitori, infatti, sarebbe appartenenti a una "ronda islamica" che avrebbe preso di mira Francesco per fargli rispettare il divieto imposta dalla religione musulmana di non bere alcolici. Il video, diffuso dalla polizia della capitale, ripreso dalle telecamere a circuito chiuso, mostra in maniera chiarissima i membri della gang avventarsi sullo studente che passeggiava.



Uno degli aggressori ha preso la bottiglia di Hounye e l'ha rotta sulla sua fronte, provocando una profonda ferita, per cui poi in ospedale sono stati necessari 23 punti di sutura. I cinque assalitori sono ancora ricercati da Scotland Yard che ha fatto un appello a chiunque ne conosca l'identità. Nella zona di Whitechapel sono da qualche tempo attive alcune "ronde islamiche", formate da giovani soprattutto della comunità asiatica che aggrediscono le persone che bevono, chi reputano omosessuale, e le ragazze vestite in abiti succinti.