Lettera Imu del Cav, pm: archiviare

14:59 - La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione della posizione di Silvio Berlusconi in relazione al caso della lettera recapitata a milioni di italiani a febbraio con la promessa di rimborso dell'Imu 2012 in caso di vittoria alle elezioni. Il leader di Forza Italia era indagato per voto di scambio. Per il pm, Roberto Felici, l'iniziativa di Berlusconi è da considerare esclusivamente sotto il profilo della propaganda elettorale.