Letta: "Finalmente l'Ue affrontail dramma del Mediterraneo"

15:06 - Il premier, Enrico Letta, al termine del vertice Ue si è detto "sufficientemente" soddisfatto delle decisioni prese in merito all'immigrazione: è stato "incamerato il concetto di solidarietà, trasformandolo in un tema europeo". Nel Consiglio europeo di dicembre, ha aggiunto, arriveranno le conclusioni operative (come l'impiego di Frontex) mentre a giugno si analizzeranno i temi giuridici, come il diritto d'asilo.

Van Rompuy, "Ue condivide responsabilità" - Al termine del summit il presidente Ue Herman Van Rompuy ha dichiarato che l'Unione europea si impegnerà in "azioni determinate" sull'immigrazione seguendo "tre principi: prevenzione, protezione e solidarietà". Questi tre principi si tradurranno in tre operazioni: "agire su paesi origine e transito, rafforzare la sorveglianza delle frontiere sulle coste e lottare contro i trafficanti di uomini". Ha precisato poi che la Ue "condivide la responsabilità con i Paesi maggiormente colpiti".



Letta, "Dopo anni Ue affronta il dramma del Mediterraneo" -"L'Unione europea affronta finalmente dopo tanti anni e tanta disattenzione il dramma del Mediterraneo". Queste le parole del premier Enrico Letta in conferenza stampa a Bruxelles. "L'Europa riprende finalmente la strada dell'integrazione".



Merkel, "Misure immediate e poi lungo periodo" - Al termine del vertice Ue la cancelliera tedesca Angela Merkel ha affermato che "bisogna fare una distinzione tra le misure immediate" per gestire il problema dell' immigrazione, che verranno discusse al vertice Ue di dicembre, "e la prospettiva a lungo termine" in cui rientra la revisione delle politiche Ue per l'asilo, che invece verrà discussa al vertice Ue di giugno 2014.



Ancora sbarchi a Lampedusa - Intanto continuano gli arrivi di immigrati nel Canale di Sicilia. Le persone soccorse vicino a Lampedusa sono circa 300, tra quelle aiutate la scorsa notte e quelle ancora in arrivo. Nel corso delle operazioni di salvataggio un immigrato è caduto in acqua e risulta disperso. Si trovava a bordo di un barcone soccorso a un centinaio di miglia da Lampedusa da un mercantile battente bandiera maltese. Dalla nave è stato segnalato alla centrale operativa che, durante le operazioni di salvataggio, l'immigrato è caduto in mare: la guardia costiera italiana ha quindi inviato sul posto un pattugliatore per partecipare alle ricerche del disperso, del quale per ora non è stata trovata traccia.