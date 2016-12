Legge di Stabilità, ok alla norma salva Budelli: l'isola tornerà pubblica

15:02 - L'isola di Budelli potrà tornare pubblica. La commissione Bilancio del Senato ha infatti approvato un emendamento trasversale alla legge di Stabilità al riguardo. Viene prevista una deroga alla normativa che vieta acquisti da parte di enti pubblici e che consente allo Stato di esercitare il diritto di prelazione stanziando i 3 milioni necessari.

L'isola è stata comprata all'asta da un banchiere neozelandese per poco meno di 3 milioni di euro e ora potrà dunque tornare nelle mani dello Stato, che fino all'8 gennaio potrà esercitare il diritto di prelazione. A renderlo possibile la deroga alla legge che impediva gli acquisti da parte degli enti pubblici e lo stanziamento delle risorse pari alla cifra battuta all'asta, così come previsto dall'emendamento approvato in commissione, firmato da quasi tutti i gruppi parlamentari e a prima firma del senatore di Sel, Luciano Uras.