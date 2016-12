11:09 - Gli avvocati di Silvio Berlusconi continuano a lavorare su una possibile richiesta di revisione del processo nei confronti del Cavaliere, condannato a 4 anni di reclusione, tre dei quali coperti da indulto, per il caso Mediaset. "Se ci saranno quegli elementi tali da giustificare questa istanza, come noi pensiamo, certamente non ci tireremo indietro", ha spiegato infatti Franco Coppi, legale di Berlusconi.