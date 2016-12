Legale Cav: difesa non concessa

16:13 - Non è stato concesso "un esercizio pieno del diritto di difesa" perché "sarebbe stato necessario esaminare tutti i teste". Lo ha detto Franco Coppi, uno degli avvocati di Silvio Berlusconi in un incontro con i giornalisti della stampa estera. Il legale ha poi sottolineato che questo è uno dei motivi per i quali "abbiamo chiesto la revisione del processo sui diritti Mediaset". Coppi ha anche spiegato che "i nuovi testimoni saranno più di sette".