Lampedusa, le proteste dei cittadini

10:56 - "Se davvero non volete i morti in mare mettete una nave tra Libia e Italia". Sono le parole impresse su uno dei tanti cartelli dei cittadini lampedusani che protestano contro le istituzioni "del mondo" per la loro indifferenza alla luce dell'ennesima strage dei barconi della morte. All'arrivo del presidente della Commissione europea Barroso e del premier Letta sono scattati così gli urli: "Vergogna, vergogna".