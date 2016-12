Lampedusa, i superstiti accusano Ermiyas, il boss dei trafficanti libici

20:07 - Una nuova tragedia si sta consumando a sud delle coste siciliane, in acque maltesi, e intanto emergono nuovi dettagli sul naufragio che lo scorso 3 ottobre ha causato la morte di 328 migranti al largo di Lampedusa. Si tratta dei racconti dei sopravvissuti alla tragedia e finiti nel provvedimento del gip di Agrigento che oggi ha convalidato il fermo di Khlaed Bensalem, il 35enne tunisino che conduceva il barcone inabissatosi davanti alle coste dell'isola.

Le testimonianze dei profughi sono ritenute dagli investigatori della Dda di Palermo, che indaga per tratta di esseri umani, utilissime per l'identificazione dei trafficanti, mentre sarebbe infondata la notizia su un'inchiesta partita dai numeri telefonici scritti su alcuni indumenti recuperati dopo il naufragio. Non si tratterebbe dei recapiti dei trafficanti, ma dei familiari dei migranti partiti. I superstiti danno i nomi e fanno gli identikit degli uomini del racket.



E a rafforzare la pista seguita dai pm della Dda Maurizio Scalia e Gery Ferrara ci sarebbe anche una conversazione tra cittadini libici, che sarebbe stata intercettata nell'ambito di un'indagine su traffici di droga e che e' finita ora nel fascicolo aperto dopo il naufragio. Nella telefonata si parla di "pescherecci in partenza" per le coste italiane.



Tra i nomi di chi gestisce il racket dei migranti quello che ricorre più spesso nel racconto dei superstiti è quello di Ermiyas. "Sono partito dal Sudan e sono entrato nella città di Biglavia, in Libia - racconta Dawit - Lì ho avuto il numero di telefono dell'intermediario di nome Ermyas al quale poi ho consegnato 1600 dollari una volta giunto a Tripoli. Poi un libico mi ha portato al centro di raccolta dove vengono concentrati tutti quelli che vogliono imbarcarsi per l'Italia. Lì sono rimasto per tre settimane".



Il profugo racconta del viaggio verso la spiaggia a bordo di un camion, degli uomini che l'avrebbero fatto mettere in fila insieme ad altre persone in attesa della partenza e di come, a bordo di piccole imbarcazioni in un'ora di mare avrebbero raggiunto il peschereccio poi naufragato. "Sul barcone eravamo ammassati - racconta - e non era possibile raggiungere l'unico bagno.



Chi doveva fare i propri bisogni se li faceva addosso o li faceva in una bottiglia". Tutti riferiscono che sarebbe stato lo scafista tunisino a dare fuoco alla coperta e causare l'incendio sull'imbarcazione poi inabissatosi. Uno dei profughi racconta anche di avere ripreso col telefonino gli uomini del racket. Descrizioni ed elementi che potrebbero portare i magistrati all'organizzazione criminale che, secondo il gip di Agrigento, opera con le modalità delle associazioni mafiose.