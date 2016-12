21:44 - "L'Europa non può chiudere gli occhi". Così il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha commentato il tragico naufragio di Lampedusa. Giunto sul posto per incontrare profughi e soccorritori, il vicepremier ha parlato di "una scena che offende l'Occidente". "Questa è la frontiera dell'Europa. L'Italia è un Paese che soccorre e accoglie, ma la Ue ci aiuti", ha aggiunto.

"E' una tragedia immane", ha detto commosso Alfano. "Si tratta - ha proseguito - di persone che hanno perso la vita per cercare di raggiungere l'Europa. Non sono morti perché volevano venire in vacanza in Italia". "Non è un problema solo nazionale, la Ue deve prendere in mano la situazione", ha ribadito il ministro dell'Interno.