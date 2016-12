L'Italia batte i denti nel weekend

12:02 - Tra oggi e venerdì l'alta pressione estenderà la sua azione sull'Italia, garantendo bel tempo e temperature pomeridiane più miti, in molte zone del Centronord anche poco al di sopra delle medie stagionali; potrà formarsi però qualche banco di nebbia in pianura Padana e nelle valli del Centro. Nel fine settimana però una massa d’aria gelida diretta verso i Balcani lambirà l’Italia portando un nuovo calo termico, molto vento e poche precipitazioni.

Oggi bel tempo ovunque, con un netto miglioramento anche al Sud; un po' più di nuvole insistono tra Calabria e Sicilia, ma senza il rischio di piogge. Dopo una mattinata con delle gelate al Nord, ma più fredda anche al Centrosud, le temperature massime sono previste in rialzo nelle regioni centro-meridionali. Venti moderati settentrionali su Basso Adriatico e Ionio, per lo più deboli altrove. L'alta pressione garantirà tempo stabile fino a venerdì, quando a fine giornata comincerà ad affluire aria fredda e cadrà anche qualche fiocco di neve sulle Alpi di confine dell’Alto Adige. Nella prima mattina di sabato ci saranno anche deboli fenomeni, pioggia e neve, sui settori adriatici. Domenica ancora nuvole su Isole e medio Tirreno, ma senza fenomeni. Venti sostenuti su Puglia, Ionio e Isole.



GELO ARTICO PER IL FINE SETTIMANA DELL’IMMACOLATA - Per il fine settimana dell'Immacolata l'Italia verrà investita da un nucleo di aria gelida di origine artica. Nella giornata di venerdì questa massa d’aria artica si addosserà alle Alpi, poi nella notte tra venerdì e sabato si riverserà sul Nord per estendersi al resto del Paese. Si verificherà così un brusco calo delle temperature: la sensazione del freddo verrà accentuata dai forti venti settentrionali che determineranno l'effetto wind chill. A causa della ventilazione le temperature realmente percepite dal corpo saranno anche di 4-5 gradi più basse rispetto a quelle effettivamente registrate dai termometri. Il calo delle temperature sarà tra i 3 e i 7 gradi rispetto ai valori di questi giorni.