15:37 - Tre anni e quattro mesi di reclusione: questa la pena che Jonella Ligresti vorrebbe patteggiare con il tribunale di Torino per uscire dal processo Fonsai, secondo quanto si apprende in ambienti giudiziari. Per la figlia dell'imprenditore Salvatore Ligresti era stato chiesto il giudizio immediato. L'appuntamento con il tribunale è ora fissato il 4 dicembre.