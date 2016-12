Ivana Spagna aggredita e derubata: dimessa con 5 giorni di prognosi

18:18 - Ennesimo episodio di aggressione e furto a vip: dopo Stefano Bettarini, derubato giusto un mese fa nel centro di Milano, la vittima questa volta è Ivana Spagna, anche lei aggredita nel cuore di Milano, e precisamente in Viale Monterosa. Due persone, dopo essersi avvicinate con lo scooter, hanno colpito violentemente la cantante, strappandole il Rolex dal polso. La Spagna ha riportato vari lesioni al volto e al polso: medicata in ospedale, è stata dimessa con cinque giorni di prognosi. La paura resta tanta, e la cantante ha fatto sapere che, per parecchio tempo, avrà paura ad uscire di casa.