Istat, sempre meno bambini e più tardi: Italia è tra i Paesi più vecchi

12:31 - L'Italia è tra i Paesi più vecchi al mondo. Lo afferma l'Istat spiegando che l'indice di vecchiaia, 148,6 anziani ogni 100 giovani, ci colloca al secondo posto in Europa dopo la Germania (155,8%). "L'elevata sopravvivenza, unita al calo della fecondità, rende l'Italia uno dei Paesi più vecchi al mondo", spiega l'Istat. La speranza di vita è di 79,4 anni per gli uomini e 84,4 anni per le donne.

Mamme sempre più tardi - Maternità sempre più posticipata e poco più di un figlio a donna: con un numero medio di bambini a donna pari a 1,39, in calo nel 2011 rispetto all'anno precedente (1,41), "nell'Unione europea a 15 Paesi l'Italia si colloca al quinto posto per bassa fecondità". L'età media del parto è cresciuta a 31,4 anni, tra le più alte in Europa. Le mamme italiane in questo sono seconde (ma per un soffio) solo a quelle irlandesi e spagnole dove la maternità arriva a 31,5 anni.



Torna a crescere il numero di matrimoni, ma diminuiscono quelli religiosi - Dopo quattro anni di calo, torna a crescere il numero di matrimoni: nel 2012 ne sono stati celebrati 210.082, contro i 204.830 del 2011. Il tasso di nuzialità, al 3,5 per mille, resta però tra i più bassi d'Europa. Chi si sposa - riferisce l'Istat - continua a farlo di più in Chiesa (58,8%) rispetto al rito civile, ma i matrimoni religiosi sono in calo: nel 2012 ne sono stati celebrati 123.428, oltre mille in meno rispetto all'anno precedente. Il Sud si conferma l'area del Paese dove ci sono più matrimoni e tre su quattro sono celebrati in Chiesa.



Aumentano i matrimoni che falliscono - Ogni 1000 nuovi matrimoni ce ne sono altri 500 che falliscono: 182 finiscono con il divorzio, 312 con la separazione. Ma sull'assegnazione dei figli minori non si litiga più: 9 volte su 10, in caso di separazione, si ricorre all'affido condiviso; appena un po' di meno (8 volte su 10), nelle ipotesi di divorzio. A segnalare la tendenza è l'Istat nel suo annuario statistico.



Nel 2011 le separazioni hanno subito un ulteriore incremento (+0,7% per un totale di 88.787 procedimenti); ma c'è stata una parallela contrazione dei divorzi (-0,7%, pari a 53.806). I figli minori coinvolti sono stati 67.713 nelle separazioni e 25.212 nei divorzi.



In dieci anni triplicato il numero degli stranieri - Negli ultimi 10 anni è triplicato il numero degli stranieri che vive in Italia: se nel 2001 erano più di 1.300.000, al censimento del 2011 ne sono stati registrati 4.029.145. Circa 2 stranieri su 3 risiedono nell'Italia settentrionale e il 35,4% si concentra in particolare nel Nord-ovest.



Poco meno della metà dei cittadini stranieri ha stabilito la sua dimora in Comuni piccoli,fino a 20mila abitanti; appena poco più di un quarto in città con più di 100mila abitanti. Il 32,9% ha meno di 25 anni, solo il 2,3% ha più di 65 anni e il rapporto tra bambini e anziani è di 4 a uno.



Aumenta il numero di disoccupati - I disoccupati durante la crisi, tra il 2008 e il 2012, sono aumentati di oltre un milione. E' quanto emerge dalle tabelle contenute nell'Annuario statistico dell'Istat. Nel dettaglio le persone in cerca di lavoro sono salite di 1 milione 52mila nel giro di quattro anni.



Oltre 73mila famiglie vivono in una roulotte - Più di 73mila famiglie in Italia non vivono sotto un vero tetto, ma in baracche, roulotte e tende. Un fenomeno che è sempre più diffuso, visto che 10 anni fa in questa condizione erano in 23.336, meno di un terzo delle attuali cifre. Le famiglie che vivono in alloggi di fortuna sono concentrate soprattutto nelle regioni del Centro, secondo i dati raccolti dal Censimento del 2011 e allegati all'annuario statistico dell'Istat.