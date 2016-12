Incidenti stradali: quattro morti

16:34 - Una coppia di giovani ha perso la vita nella notte dopo che l'auto sulla quale viaggiava è uscita di strada a Rosolina, in provincia di Rovigo. Le vittime sono Matteo Cacciatori di 23 anni e Federica Basana di 21. Un altro incidente mortale è avvenuto a Caravaggio, nella Bergamasca: a perdere la vita una ragazza di 27 anni, Jessica Sifert. Nello schianto sono rimasti feriti altri due giovani: la 24enne che guidava e un 25enne.

Genova, bimbo investito da moto - Un bimbo di 9 anni è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Gaslini di Genova dopo che è stato travolto da una moto. E' successo nella tarda serata di ieri a Bolzaneto. Secondo quanto appreso, il bimbo stava attraversando la strada quando è sopraggiunta la moto che l'ha preso in pieno. I soccorsi sono stati immediati e il piccolo è stato trasferito in codice rosso al Gaslini. Le indagini sull'incidente sono affidate alla sezione infortunistica della polizia municipale.



Abruzzo, auto contro albero: morto 37enne - Un uomo di 37 anni, S.P., è morto ieri notte a L'Aquila qualche minuto prima della mezzanotte per le gravi lesioni riportate in uno scontro avvenuto sulla Ss.80 all'altezza della rotatoria per Pizzoli, nelle vicinanze del centro commerciale Cermone. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, intervenuta sul posto, l'uomo avrebbe perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto, finendo contro un albero, ed è morto sul colpo. All'arrivo dei soccorsi i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Da quanto si apprende, nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi.