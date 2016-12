19:52 - Le Fiamme gialle di Trieste hanno smantellato un'organizzazione dedita all'immigrazione clandestina via terra, arrestando otto persone. I provvedimenti sono stati emessi dal gip triestino, Raffaele Morvay, nell'ambito dell'operazione "Karakorum". I finanzieri hanno monitorato oltre cento clandestini provenienti da Medio Oriente e Nord Africa, portati in Italia in condizioni disumane.