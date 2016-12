Immigrazione: 14 milioni per fermarla

15:55 - La Task force nata dopo la strage dei migranti a Lampedusa ha preparato le sue proposte "per una risposta Ue che può fare la differenza". Lo ha annunciato la commissaria europea Malmstrom Occorrono 14 milioni di euro l'anno per mettere in campo una grande operazione Frontex, da Cipro alla Spagna. Individuate 38 azioni, in cinque aree, per far fronte sbarchi.

Stanziati subito 30 milioni in favore dell'Italia per l'emergenza. Altri 20 milioni di fondi sono stati allocati per emergenze in altri Stati membri. "L'Italia puo' essere contenta di queste proposte e del fatto che tutta l'Europa si sta impegnando. Non sono solo misure dalla Commissione. C'e' stata molta discussione" tra gli stati membri in questi due mesi di lavoro, ha sottolineato Cecilia Malmstrom presentando i risultati del lavoro, che saranno discussi domani nel corso del consiglio Ue Affari interni e arriveranno sul tavolo del vertice europeo del 19-20 dicembre.