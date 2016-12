12:21 - "Cambieranno la Bossi-Fini? Mi auguro di no, sono tutte discussione ipocrite che sia colpa della Bossi-Fini quello che è accaduto". Lo ha detto il segretario della Lega, Roberto Maroni, sul naufragio di Lampedusa. "Semmai - ha aggiunto a margine dell'inaugurazione della fiera di Varese - la colpa è di chi non fa gli accordi internazionali che io ho fatto, per pattugliare le coste e impedire le partenze".