Ilaria, giovane eroina per un giorno

13:57 - "Non ditemi brava, ho fatto solo il mio dovere e tutto questo clamore mi fa star male": sono queste le parole che la giovane Ilaria Cariello, campionessa regionale di salto in lungo, scrive sulla sua pagina Facebook, dopo la fama che ha guadagnato. Ha sentito gridare una signora anziana dopo che un ladro le aveva scippato i soldi, e non ci ha pensato due volte: ha rincorso il rapinatore, e dopo averlo afferrato, l'ha steso con alcune mosse di autodifesa, imparate in un corso. L'uomo, 50enne, è stato ricoverato con il naso rotto, tre costole incrinate e fratture ad entrambi i mignoli. "L'ho picchiato più per paura che per coraggio - ha dichiarato Ilaria - e non volevo fargli così male". Tantissimi gli elogi e i complimenti che sono arrivati alla ragazza, ma lei non vuole nè elogi nè medaglia: "Sono lusingata dalle vostre belle parole - ha concluso la giovane su Facebook - ma il mio gesto era per far riflettere e non per farmi dire brava".