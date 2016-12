17 dicembre 2013 Il sole ha le ore contate: da giovedì una nuova perturbazione raggiungerà l'Italia Fino a mercoledì sera tempo stabile e nebbie, soprattutto al Nord. Poi arrivano le nubi, che porteranno anche qualche precipitazione Tweet google 0 Invia ad un amico

11:07 - L'anticiclone, che ha garantito su tutta la Penisola tempo stabile per molti giorni, lascerà presto il posto a una nuova perturbazione atlantica. Sole e nebbie, da giovedì, scompariranno per lasciare spazio alle nuvole e a qualche precipitazione. Nel weekend, però, la situazione migliorerà: qualche nube ma niente piogge al Nord e al Centro, tempo bello al Sud e in Sicilia con temperature in lieve rialzo.

"Fino a mercoledì il tempo resterà stabile sull’Italia, con il rischio di nebbia al Nord nelle ore più fredde - spiega il meteorologo Flavio Galbiati -. Giovedì arriverà la perturbazione atlantica numero 1 del mese di dicembre che, tra giovedì e venerdì, porterà nuvole e qualche pioggia al Centronord e in Sardegna, con nevicate sulle Alpi oltre 900/1000 metri. L’ultima decade di dicembre vedrà quindi la fine del dominio assoluto dell’anticiclone a favore di una situazione più dinamica caratterizzata da tempo atlantico, ossia molto variabile, a tratti piovoso, ma non particolarmente freddo".



Martedì - Cielo sereno su quasi tutta la Penisola. Le nuvole si affacceranno solo sul Foggiano, sui rilievi di Basilicata e Campania, nella Sicilia orientale e nel sud della Sardegna. Ancora nebbie al Centronord.



Mercoledì - Prime consistenti nubi al Nord, in particolare in serata in Liguria. Ancora sole sul resto d'Italia.



Giovedì - Il 19 dicembre arriverà la prima perturbazione del mese, che chiuderà la lunga fase di alta pressione che ha portato sole ma anche nebbie e che ha fatto innalzare i livelli di smog nelle grandi città. A inizio giornata le piogge saranno poche e concentrate tra la Liguria centrale e la Lombardia occidentale. Molte nubi sul resto del Nordovest, in Toscana e Sardegna. Al pomeriggio il peggioramento più consistente con piogge su buon parte del Nordovest. In serata qualche pioggia raggiungerà anche il Trentino Alto Adige. Piogge isolate tra sera e notte anche su bassa Toscana e Lazio. Neve sulle Alpi sopra i 900-1000 metri.



Sul settore adriatico e al Sud prevarrà il cielo sereno o poco nuvoloso. Soffieranno venti meridionali anche moderati sui mari di Ponente. Le temperature minime saranno in rialzo al Nordovest e sul Tirreno e non saranno possibili così le gelate.



Weekend senza piogge - La perturbazione è debole e tra venerdì e sabato lascerà il Paese. Il rischio di qualche debole pioggia sarà concentrato solo tra Levante ligure ed alta Toscana. Nel resto del Centrosud e sulle Alpi esterne, invece, tornerà il sole. Le temperature massime saranno in lieve rialzo.