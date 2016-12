Il Papa regala ai poveri tessere telefoniche e biglietti del bus

08:00 - Una busta affrancata con francobollo vaticano per spedire gli auguri a chi vuole, una immagine firmata dal Papa, carte telefoniche e biglietti per la metropolitana di Roma. È il regalo di Francesco ai poveri di Roma.

Le buste, tramite l'elemosiniere pontificio Konrad Krajewski, raggiungeranno ognuno dei poveri che papa Francesco ha incontrato o assistito attraverso i suoi "emissari" della carità a Roma. Sono 2000 e verranno distribuite nei luoghi dove vengono offerti i pasti dalle suore di Madre Teresa, dai volontari che svolgono assistenza serale o dall'elemosiniere.



All'interno di ogni busta - affrancata, che potrà essere usata per gli auguri a familiari o amici - si trovano una immagine di Natale, con la firma del Papa, più biglietti della metro e carte telefoniche. Per contribuire al regalo di papa Francesco ai suoi poveri, l'Atac, agenzia dei trasporti di Roma, ha offerto 4.000 biglietti giornalieri per la metro, le Poste vaticane hanno donato i francobolli e la Tipografia vaticana le buste.



Ma ieri è stato Francesco a ricevere due regali: un maglioncino verde e una torta con 77 candeline, in anticipo sul suo compleanno, che cade il 17 dicembre. Il maglioncino e la torta sono stati donati a papa Bergoglio da ospiti, familiari e volontari del dispensario della carità in Vaticano, gestito dalla San Vincenzo. Papa Francesco ha prima visitato i locali del dispensario, e poi nell'aula Paolo VI ha salutato gli ospiti.



Sulla torta, riferisce l'Osservatore romano, sono spuntate anche 77 candeline, in anticipo sul 17 dicembre, quando papa Francesco festeggerà il suo compleanno. "Vi ringrazio per questa visita, vi ringrazio per l'amore che voi avete, per la gioia di questi bambini, i doni, la torta, era bellissima, dopo vi dirò se è buona o no, grazie tante, e che il Signore vi benedica".