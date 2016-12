Il Papa: "Preghiamo per la libertà di fede e per i cristiani discriminati"

16:55 - Il Papa durante l'Angelus ha pregato per i cristiani "discriminati e per la libertà di fede" osservando che in alcuni Paesi "la libertà religiosa non è ancora garantita" mentre in altri, "che sulla carta tutelano la libertà e i diritti umani, i credenti, specialmente cristiani, incontrano limitazioni". Sul piano civile "l'ingiustizia va denunciata ed eliminata". Il Pontefice ha poi criticato "la falsa immagine del Natale: fiabesca e sdolcinata".

Ai cristiani "non fa meraviglia" essere discriminati, giacché Gesù "lo ha preannunciato come occasione propizia per rendere testimonianza. Tuttavia - ha ribadito - sul piano civile l'ingiustizia va denunciata e eliminata". "Sono sicuro - ha osservato il Papa a braccio - che purtroppo sono più oggi che nei primi tempi della Chiesa". "Vorrei chiedervi - ha esortato - di pregare per questi fratelli e sorelle, un attimo, in silenzio, tutti", e la piazza ha fatto un minuto di silenzio.



Papa Francesco, che ha recitato l'Angelus dalla finestra dello studio su piazza San Pietro, si è chiesto se non sembri "fuori luogo" celebrare Stefano, il primo martire della storia della Chiesa, subito dopo il Natale, "festa delle vita" che "infonde sentimenti di serenità e di pace"; "perché - ha chiesto - turbarne l'incanto col ricordo di una violenza così atroce?". Ma, ha spiegato, "nell'ottica della fede" la festa di santo Stefano "e' in piena sintonia con il significato profondo del Natale, Nel martirio, infatti, - ha commentato papa Bergoglio - la violenza è vinta dall'amore, la morte dalla vita".



E nel martirio si "riproduce lo stesso confronto tra il bene e il male, tra l'odio e il perdono, tra la mitezza e la violenza, che ha avuto il suo culmine nella Croce di Cristo. La memoria del primo martire viene cosi', immediatamente, a dissolvere una falsa immagine del Natale: l'immagine fiabesca e sdolcinata, che nel Vangelo non esiste!".