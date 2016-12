Il giro della Sardegna sui pattini

18:16 - Giancarlo Labate, uno psicologo di 43 anni, ha realizzato il suo sogno: viaggiare da un capo all’altro della Sardegna sui pattini a rotelle in linea. L’uomo ha scelto questa insolita modalità di viaggio per riscoprire la sua isola ad una velocità più bassa e riuscire ad incontrare sindaci, associazioni e cittadini dei villaggi sardi.



L’obiettivo è creare “progetti condivisi basati sull’economia senza denaro” che possano unire le persone un capo all’altro dell’isola. Non è stato facile. La conformazione dell’isola costringe a repentini saliscendi e non sono mancati i momenti di difficoltà. In particolare, è stato molto difficile scendere quando la strada si faceva più rapida e bisognava usare i freni, tarati per le discese dolci e non per le tortuose strade sarde.



Tutto questo non è bastato a far cambiare idea all’uomo, che ha percorso 850 chilometri dal Sud al Nord dell’isola. Un’esperienza che si è conclusa oggi nella città di Carbonia, dove vive ed esercita la professione di psicologo. Il suo viaggio è stato seguito e documentato sul sito dell’agenzia Ansa.