11:54 - La vasta perturbazione presente sull'Italia si sta indebolendo: i fenomeni legati a questo sistema nuvoloso tenderanno a estinguersi quasi totalmente venerdì, lasciando spazio a una situazione più tranquilla nel corso del fine settimana, ma con la presenza di molte nubi a Nord e sulle isole. Le feste di Natale si prospettano all'insegna delle piogge ma con clima non particolarmente freddo grazie ai venti di Scirocco.

Le previsioni per venerdì - Qualche schiarita resisterà solo su parte del Medio Adriatico e del Sud, mentre nel resto del Paese la giornata sarà nuvolosa, con ancora delle precipitazioni, particolarmente insistenti nel settore di Nordovest e in forma isolata lungo le regioni centrali tirreniche. Nevicate sulle zone alpine del Nordovest anche fino al fondovalle e su Piemonte e alta Lombardia fino a 300-500 metri. Fra pomeriggio e sera tendenza verso un generale esaurimento dei fenomeni. Verso sera qualche isolata pioggia potrà interessare l'est delle Isole. Attenzione alle piogge in Liguria: localmente nel Ponente Ligure in 24 ore si sono già accumulati più di 100 mm di pioggia.



Temperature massime stazionarie o in lieve crescita. Previsti ad esempio 1 gradi ad Aosta, 2 gradi a Cuneo, 3 gradi a Trento, Bolzano, 4 gradi a Torino, 5 gradi a Novara, Piacenza, 6 gradi a Bergamo, Brescia, Milano, 8 gradi a Bologna, 10 gradi a Genova, Imperia, Treviso, Venezia, Campobasso, Perugia, 11 gradi per Udine, Firenze, L'Aquila, 12 gradi per Rimini, Ancona, 14 gradi per Grosseto, Pescara, Roma, Crotone, Taranto, 15 gradi per Bari, Napoli, 16 gradi per Lamezia, Reggio Calabria, Catania, Alghero, Olbia e 17 gradi per Palermo. Intensi venti di Tramontana in Liguria e di Scirocco sui mari di ponente.



Weekend di nubi - Nel weekend la situazione sarà più tranquilla, grazie al rialzo della pressione. Non mancheranno però le nubi in molte zone del Paese. Sabato nuvole compatte su gran parte del Nord, alta Toscana, Calabria ionica e Isole ma con qualche goccia di pioggia o pioviggine possibile occasionalmente sulla Liguria centrale e sulla Sicilia ionica. Più soleggiato nel resto della Penisola con qualche locale nebbia mattutina nelle valli. Temperature minime in calo nelle regioni tirreniche, massime in rialzo al Nordovest. Venti moderati orientali nelle Isole. Domenica ancora molte nuvole al Nord, in Toscana, nelle Isole maggiori e nelle zone ioniche del Sud per il resto tempo buono. Tornerà qualche nebbia al Centro.



Nuova perturbazione a Natale - Lunedì avremo ancora nuvole e cielo grigio in Pianura Padana, Liguria, costa dell'alto Adriatico e Toscana; qualche nuvola in transito anche al Sud. Per il resto tempo buono ma con qualche nebbia. La tendenza meteo vede, nel periodo natalizio, un tempo meno tranquillo rispetto questo weekend. Le temperature seppure in lieve calo, saranno nella norma, senza ondate di freddo intenso. Il giorno della Vigilia la tendenza, da confermare, vede un peggioramento sul basso Ionio e in Sicilia con piogge sparse e l'arrivo delle prime deboli piogge al Nordovest, avvisaglia di una perturbazione la cui fase più intensa è attesa nella giornata di Natale. Il 25 dicembre sono previste piogge in gran parte del Nord e in Toscana, più intense e abbondanti al Nordovest . Deboli piogge anche nel Lazio. Sono previste nevicate sulle Alpi mediamente oltre 800 metri , localmente più in basso in Piemonte (500-700). Le nevicate saranno abbondanti sui rilievi di Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia. Questa perturbazione tra la fine di Natale e Santo Stefano investirà anche il resto d'Italia. Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.