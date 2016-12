9 dicembre 2013 I "forconi" scendono in piazza in tutta Italia Da Torino a Catania, manifestazioni contro la legge di Stabilità e i costi della politica. Enormi disagi nel capoluogo piemontese: traffico in tilt. Occupati i binari della stazione di Genova Tweet google 0 Invia ad un amico

15:49 - Il movimento dei "Forconi" scende in piazza contro la legge di Stabilità e i costi della politica. Manifestazioni in tutta Italia con grossi disagi a Torino, dove negozi e bar sono rimasti chiusi e il traffico è andato in tilt, nel Vicentino, nel Veronese, a Catania e in Puglia. Tensione nella notte a Grugliasco (Torino), dove i manifestanti hanno preso di mira il Centro agro-alimentare rovesciando masserizie sulla sede stradale e impedendo ai camion di entrare e uscire.