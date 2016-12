Giallo di Simona, fiaccolata a Roma

23:11 - Decine di persone sono scese in piazza a Roma per prendere parte alla fiaccolata per Simona Riso, la ragazza morta a Roma il 30 ottobre in circostanze da chiarire. Accanto ai parenti della giovane c'erano amici e semplici cittadini, insieme per chiedere "verità e giustizia" sulla vicenda. In testa al corteo, che ha attraversato il quartiere San Giovanni, dove la ragazza viveva, un cartello con la scritta "Ciao Simo".

Per ricordare la giovane di origini calabresi, precipitata dallo stabile in cui viveva, è stata celebrata una funzione religiosa nella chiesa della Natività di Gesù Cristo. Decine di persone, tra cui molti giovani, hanno poi sfilato con le fiaccole nel quartiere San Giovanni, fino a raggiungere il luogo dove è stata trovata morta la ragazza.



Il fratello: "Andremo fino in fondo" - Davanti al gruppo c'erano il fratello di Simona e altre sue amiche e parenti che tenevano tra le mani l'immagine della giovane. Davanti all'abitazione è stato posto invece un mazzo di fiori e sono state lette alcune lettere degli amici di Simona. "Vogliamo sapere la verità, Simona te la meriti e ti meriti giustizia", ha detto al megafono un amico. "Andremo in fondo a questa storia, ma lasciamo perdere il suo passato", ha aggiunto Nicola Riso, fratello di Simona.