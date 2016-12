Gasparri: "Coscienza tranquilla"

11:31 - "Non mi sono appropriato di nulla, ho la coscienza tranquilla,come sempre". Così Maurizio Gasparri commenta su Twitter il provvedimento che lo vede indagato per peculato, in qualità di presidente del gruppo Pdl al Senato. "Ho operato con correttezza nell'interesse del gruppo - ha quindi aggiunto -. Mi auguro che questa storia così sgradevole, i cui termini francamente riesce difficile capire, possa essere chiarita e definita al più presto".