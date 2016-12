17:21 - Frane e alluvioni flagellano il nostro Paese da sempre. Stando a questa ricerca dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (Irpi) del Cnr, negli ultimi 50 anni (dal 1963 al 2012) tutte le regioni italiane hanno subito eventi catastrofici per i quali si sono registrate vittime. Più in particolare le frane avvenute hanno prodotto 5.192 vittime (3.302 morti, 17 dispersi, 1.873 feriti), e nello stesso periodo le inondazioni hanno prodotto 1.563 vittime (692 morti, 66 dispersi, 805 feriti). Dallo stesso studio risulta che il valore della mortalità media per inondazione nella Sardegna è più alto della media nazionale.

VITTIME FRANE 1963-2012

REGIONE MORTI FERITI DISPERSI TOTALE VITTIME ABRUZZO 9 4 13 BASILICATA 18 27 45 CALABRIA 38 213 251 CAMPANIA 306 414 720 EMILIA ROMAGNA 49 79 128 FRIULI VENEZIA GIULIA 223 6 229 LAZIO 24 82 106 LIGURIA 37 43 80 LOMBARDIA 123 124 247 MARCHE 11 5 16 MOLISE 4 4 8 PIEMONTE 129 58 8 195 PUGLIA 12 4 16 SARDEGNA 15 27 42 SICILIA 64 298 6 368 TOSCANA 67 87 1 155 TRENTINO ALTO ADIGE 355 247 602 UMBRIA 13 23 2 38 VALLE D'AOSTA 25 27 52 VENETO 1780 191 1881 TOTALE 3302 1873 17 5192

VITTIME INONDAZIONI 1963-2012