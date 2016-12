Papa Francesco, esperto di paella

16:09 - Esperto di paella, goloso di mate, mattiniero al punto da alzarsi prima del gallo. Papa Francesco è ancora tutto da scoprire. Ce lo racconta Elisabetta Piquè, giornalista argentina e amica del Santo Padre, che nel il suo libro "Francesco. Vita e rivoluzione", ci mostra abitudini e non solo di un Pontefice che così tanto velocemente si è fatto amare e apprezzare da fedeli e laici di tutto il mondo.

"Francesco ama la buona tavola e spesso si mette anche ai fornelli: per esempio, sa preparare un'ottima paella". Insomma, "Francesco è un Papa masterchef", racconta Elisabetta Pique', in anteprima su "Gente".



"Già alle 4.15 del mattino, quando si sveglia, dopo doccia, barba e preghiere, si prepara un paio di mate per colazione. E nel menu di Santa Marta ha 'imposto' il dulce de leche, il suo dessert preferito". Altre curiosità: "Ogni giorno, intorno alle 17.00, Bergoglio, rigorosamente da solo, prende il cappuccino alla macchinetta del caffè di Santa Marta, tirando fuori di tasca sua i 30 centesimi necessari. E ha l'abitudine di offrire brioche alle guardie svizzere".



Tra le testimonianze raccolte nel libro quella dell'amico Oscar Crespo: "Andavamo a ballare al club del quartiere Chacarita perche' c'erano molte ragazze. Jorge era fidanzato con una della zona, rimasta sconosciuta".