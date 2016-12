Francesco compie 77 anni:papaboys in preghiera per 24 ore

17:26 - A poche ore dal compleanno di Francesco i papaboys hanno preparato una sorpresa. Non si tratta di canti, balli o coreografie in Piazza San Pietro ma di una maratona di preghiera. Il regalo sarà infatti quello di offrire al Pontefice 24 ore di Adorazione davanti al Santissimo Sacramento. Dalle 23.59 di questa sera (16 dicembre) fino alla mezzanotte di martedì 17, giorno del suo settantasettesimo compleanno, la chiesa di San Lorenzo in Piscibus del Centro Internazionale Giovanile San Lorenzo a Roma sarà il luogo di ritrovo per i giovani coinvolti in questo singolare regalo di compleanno.

L'idea è venuta all'Associazione dei Papaboys che si sono coordinati con i Cavalieri Templari Cattolici. Un'iniziativa promossa anche via Twitter: attraverso l'hashtag #AuguriFrancesco sono state raccolte centinaia di adesioni per garantire la permanenza per 24 ore davanti al Santissimo Sacramento. Gli ideatori dell'iniziativa si sono ispirati alla frase più usata dal Santo Padre dall'inizio del suo pontificato: "Pregate per me".