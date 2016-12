19:46 - "Chi protesta lo deve fare nel rispetto della legge". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, parlando dei disordini causati dallo sciopero dei forconi. "La linea è quella del rispetto della legge e della democrazia: non consentiremo che le città vengano messe a fuoco". Il vicepremier ha poi definito "inaccettabili le minacce ai commercianti per far chiudere le loro attività".